ABC-RN pronto para duelo contra o Jacuipense-BA – Futebol Interior

Natal, RN, 20 (AFI) – O grupo do ABC-RN voltou aos treinamentos na manhã de terça-feira (19), depois da conquista do acesso à Série C 2022, e fez um treino final para o jogo contra o Jacuipense-BA, pela 2ª fase da Pré-Copa do Nordeste 2022, partida marcada para esta quarta-feira (20), às 19h30, no Estádio Frasqueirão, em Natal.

REAPRESENTAÇÃO

Antes dos treinos, o vice-presidente de Futebol, Gustavo Cartaxo, e o treinador, Moacir Júnior, conversaram com o elenco na sala de aquecimento do CTFIS-ABC. Na sequência, sob o comando dos preparadores físicos, os jogadores iniciaram o treino com exercícios para prevenção de lesões musculares, exercícios funcionais e um trabalho de força geral.

Em seguida os atletas foram para o gramado do Frasqueirão. Moacir fez um treinamento de posse de bola em campo reduzido, seguido de uma atividade tática de posicionamento defensivo e ofensivo.

Depois da movimentação, o técnico definiu a relação com os convocados, que permaneceram na Concentração Jorge Tavares de Morais para o regime de concentração.

CBF ALTERA HORÁRIO DE SEMIFINAL DA SÉRIE D

Nesta semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comunicou uma alteração para a partida semifinal do Campeonato Brasileiro Série D, entre Aparecidense-GO e ABC-RN, no jogo de ida. A mudança foi no horário do confronto.

O jogo, marcado para o Estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), já havia mudado de data e horário, passando do sábado (23), às 16h, para o domingo (24), às 17h30. Agora a CBF mudou novamente e a partida teve o horário antecipado para as 16h. Segundo o ABC-RN, a CBF alegou ajustes de tabela da competição.

Lembrando que o ABC assegurou vaga para a Série C e para a semifinal da Serie D, ao eliminar o Caxias, 0 a 0 no primeiro jogo em Caxias e 3 a 0 em Natal, no último final de semana.