ABC-RN terá bom público e artilheiro para jogo decisivo – Futebol Interior

Natal, RN, 15 (AFI) – Neste domingo, às 17h30, no estádio Frasqueirão, em Natal-RN, o ABC-RN enfrenta o Caxias pela segunda rodada da quartas de finais do Brasileiro Série D, e com o apoio de seu torcedor, busca o acesso para Série C do ano que vem. No primeiro jogo realizado no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, domingo passado, ABC acabou arrancando um bom empate no placar de 0 a 0.

ESGOTADO

Foram vendidos os mais de 6 mil ingressos colocados à venda pela diretoria do elefante potiguar para esse jogo. E para ter ainda um maior apoio de seu torcedor, o ABC fará um treino aberto neste final de semana, às 10h de sábado: “Essa é uma convocação geral para os alvinegros levarem força para a nossa equipe. Precisamos de vocês”, diz a nota do clube.

O ABC celebra a campanha de sócios que saiu dos 500 na época da pandemia para 3 mil. A diretoria vendeu a carga de 6.080 ingressos (40% da capacidade), apenas com os associados do clube.

ARTILHEIRO EM CAMPO

Para essa partida foi liberado pelo Departamento Médico o artilheiro do time, Gustavo Henrique, que já treina normalmente com o grupo. Estão suspensos o zagueiro Suéliton e o volante Valderrama. O treinador deve manter Marcos Antônio no time, e na zaga podem jogar Donato ou Alexandre.

O treinador Moacir Júnior falou das opções nesta semana.

“A gente tem o retorno do Gustavo, que não jogou lá em Caxias por precaução, eu diria. Ele se encontra muito bem, muito motivado para fazer um grande jogo junto com seus companheiros”, disse o técnico.

Falando à imprensa, o jogador Netinho ponderou.

“Estou no ABC desde 20 de janeiro, tive a oportunidade de participar de quase todos os jogos e sei do grande empenho do grupo, que não mediu esforço para chegar até aqui, tivemos pouquíssimas folgas, treinos diários, jogos difíceis, recebemos muitas cobranças, mas suportamos Porém nada disso irá adiantar se não conseguirmos esse acesso”, disse ele.

O provável ABC vem com Wellington; Netinho, Donato (Alexandre), Alisson Cassiano e Felipinho; Felipe Manoel, Marcos Antonio e Allan Dias; Negueba, Gustavo Henrique e Wallyson.