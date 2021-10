ABC-RN x Aparecidense-GO – Em vantagem, Camaleão visita o Mais Querido no segundo jogo da semifinal – Futebol Interior

Natal, RN, 29 (AFI) – No Estádio Franqueirão, em Natal-RN, neste domingo (31) 16h, ABC e Aparecidense definem o segundo finalista do Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. No primeiro jogo, realizado domingo(24), em Aparecida de Goiânia, o Camaleão local acabou vencendo por 4 a 2 e pode perder por até um gol para ser o finalista; já ABC precisa vencer a partida por dois gols de saldo .

No primeiro jogo, os gols do Aparecidense foram anotados por Alex Henrique, Rafa Marcos, Robert e Samuel, marcando para os potiguares, Sueliton e Allan Dias. O ganhador enfrenta na final, quem se classificar da outra semifinal, que ocorre neste sábado (30), em Campina Grande, entre Campinense e Atlético Cearense – no primeiro jogo em Horizonte, deu empate por 1 a 1.

CAMPANHAS

Na fase de quartas de final, o Aparecidense passou pelo Uberlândia 1 a 0 e 1 a 1; enquanto, o ABC eliminou o Caxias, 3 a 0 e 0 a 0 . Nas oitavas, o Aparecidense eliminou Cianorte o 1 a 0 e 0 a 0; o ABC abc passou pelo 4 de Julho-PI, 1 a 1 e 2 a 0; na segunda fase, o time potiguar eliminou o Retro, 1 a 1 e 3 a 2.; já o Aparecidense deixou para trás a Caldense, 3 a 1 e 0 a 1.

Na primeira fase, o ABC terminou como primeiro lugar na sua chave (3), com 28 pontos em 14 jogos, nove vitórias, um empate e quatro derrotas, 30 gols pró e 13 contra. O Aparecidense também fez grande campanha: 28 pontos em 14 jogos no grupo 5, com oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, 19 gols pró e oito contra.

TIAGO CARVALHO

Nesta semana o treinador do Aparecidense, Thiago Carvalho falou sobre a final, e inicialmente agradeceu aos elenco pelo profissionalismo e entrega depois terem colocado, junto com a equipe e direção o time na série C do ano que vem.

“Eles (jogadores), fizeram acontecer no primeiro jogo, com Muita concentração. esperamos manter esse foco no segundo jogo e esperamos que a gente possa passar e fazer a final que seria uma grande homenagem para torcida que nos prestigiou no último jogo”, disse o treinador, que pode manter a base que venceu em Aparecida de Goiânia

MOACIR JÚNIOR

No lado potiguar, o treinador treinador Moacir Júnior, com muita experiência e passagem por times como América-MG, Náutico, Criciúma, Boa Esporte, Cuiabá e Portuguesa, acredita numa outra partida e que o ABC pode conseguir o placar que precisa para ir à final.

“Todo mundo sabe a dificuldade e o tamanho do problema que é a Série D. Agora a responsabilidade aumentou, porque entramos em uma sequência pós-acesso, muito forte de jogos, só que inteligentemente fizemos um rodízio no elenco e esperamos ter uma postura bem mais delineada e forte no jogo da volta para que consigamos a nossa classificação”, disse o treinador, que também nao deve fazer mudanças drásticas no time que jogou a primeira partida.

TORCIDA

Para esse jogo, o ABC vai seguir o decreto do Governo do RN e utilizar 50% da capacidade do estádio. Mais uma vez, os sócios, que devem fazer o check-in no site do Programa Sócio Mais Querido, o sociomaisquerido.com.br , para garantir presença no jogo, terão prioridade.

Os associados poderão comprar, também no portal do sócio, um ingresso extra para algum convidado por R$ 20,00 (arquibancada) e R$ 50,00 (cadeira).

Os torcedores que aderiram à categoria Abecedista de Carteirinha adquirem o ingresso no site pelo valor de R$ 25,00 (arquibancada) e R$ 60,00 (cadeira), e ainda ganharão um ingresso para o setor de arquibancada para o confronto da volta da 3ª fase da Pré-Copa do Nordeste, contra o Sousa/PB, desafio marcado para o dia 17 de novembro.

A venda de ingressos para não sócios, enquanto durar o estoque, ocorrerá no site da FutebolCard, através do https://bit.ly/3b9YtlV . O valor para o setor de arquibancada será de R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) e para o setor de cadeira, R$ 100 (inteira) e R$ 50,00 (meia).