Abertura de novas inscrições do auxílio emergencial

No momento, o usuários da internet estão utilizando suas redes com o objetivo de solicitar que o Governo realize a abertura de novas inscrições para ingresso no auxílio emergencial.

Conforme já é de conhecimento da grande parte da população, o Governo Federal não abre novas vagas para o projeto em questão há mais de um ano. É justamente por isso que há esse pedido por parte das pessoas que mais precisam do benefício.

Vale lembrar que o auxílio emergencial está muito próximo do fim, uma vez que a última parcela do programa (7ª parcela) está programada para este mês de outubro. No entanto, já existem movimentos para a extensão do benefício por mais tempo.

É pensando nessa possibilidade que pessoas que não estão recebendo nem o Auxílio Emergencial e nem o Bolsa Família estão pedindo para entrar no projeto. Muitas querem que o Governo pelo menos faça uma nova varredura nas contas dos indivíduos que poderiam estar em situação de vulnerabilidade neste momento para abrir novas entradas.

Vale lembrar que o Governo Federal abriu inscrições para o Auxílio Emergencial ainda no início da pandemia no Brasil no ano passado. Naquela ocasião, eles selecionaram quase 70 milhões de pessoas para entrar no projeto. Logo depois, eles foram aplicando uma série de prorrogações, mas todas elas sem abrir novas candidaturas.

Depois de um hiato de três meses sem pagamentos este ano, o Governo Federal retomou os repasses para usuários no último mês de abril, mas sem novas entradas. Eles só pegaram as pessoas que já tinham recebido o dinheiro no ano passado. Isso acabou fechando a possibilidade para muita gente.

Prorrogação do auxílio emergencial

Como dito, há uma tendência de prorrogação do Auxílio Emergencial na mesa neste momento. A ideia do Governo Federal é empurrar os pagamentos por, pelo menos, mais seis meses. Assim, os repasses do programa chegariam em 2022.

Acontece, no entanto, que essa nova prorrogação também não tende a ter novas inscrições. Essa ainda não é uma informação oficial, mas é provável que o Governo siga mantendo esse mesmo caminho. Pelo menos é isso o que se espera.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial chega na casa de algo em torno de 35 milhões de brasileiros. Em caso de prorrogação, apenas essas pessoas poderiam seguir recebendo esse dinheiro.