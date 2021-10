Abono salarial PIS/Pasep tem novo valor previsto para 2022

O abono salarial PIS/Pasep é um benefício governamental destinado aos trabalhadores com carteira assinada. Como qualquer outro abono da rede nacional, o valor do benefício é baseado no salário mínimo. Sendo assim, a quantia deve ser alterada segundo o reajuste pela inflação de 2021, que já está em 8,4%.

Veja também: NOVO auxílio de R$ 800 é liberado em parcela única

Todavia, vale ressaltar que o resultado é apenas uma estimativa calculada pelo Ministério da Economia. Neste sentido, a mudança nos valores só será efetivada no mês de janeiro do próximo ano, visto que o índice da inflação já estará fechado.



Você Pode Gostar Também:

Valor do abono salarial PIS/Pasep em 2022

Em síntese, o valor do benefício é definido conforme o tempo de trabalho do cidadão no ano-base. O teto do abono salarial PIS/Pasep é equivalente ao salário mínimo em vigência, atualmente R$ 1.100.

Considerando o aumento de 8,4% da inflação, o piso nacional deve subir para R$ 1.192,40. No entanto, o valor total só é concedido para quem trabalha os 12 meses do ano, já quem trabalhou 1 mês, receberá um valor igual a 1/12 do salário mínimo. Confira as projeções para 2022:

1 mês: R$ 99,37;

2 meses: R$ 198,73;

3 meses: R$ 298,10;

4 meses: R$ 397,47;

5 meses: R$ 496,83;

6 meses: R$ 596,20;

7 meses: R$ 695,57;

8 meses: R$ 794,93;

9 meses: R$ 894,30;

10 meses: R$ 993,67;

11 meses: R$ 1.093,03;

12 meses: R$ 1.192,40.

Orçamento do abono salarial PIS/Pasep

Segundo do Governo Federal, o gasto que o programa terá em 2022 considerando a projeção do salário mínimo será de R$ 21 bilhões. Esse montante será distribuído entre 23 milhões de trabalhadores.

Além da elevação no orçamento devido ao reajuste, é possível que a quantia seja dobrada. Isso porque, no próximo deveria ocorrer o pagamento dos benefícios referentes a este ano. Desta forma, há possibilidade do pagamento de 2020 e 2021 ocorrerem em 2022.

Consultar PIS pelo CPF

Caso você ainda não saiba, os trabalhadores que têm direito ao seguro-desemprego, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e abono salarial precisam saber o número do PIS para receber o benefício. Dessa forma, atualmente é possível consultar a identificação do documento por meio de uma consulta simples no site Meu INSS utilizando o CPF.

Para verificar o número PIS por meio do CPF basta acessar o site Meu INSS, clicar em “Entrar com gov.br”. O usuário precisa digitar o CPF e selecionar a opção “continuar” ou criar um cadastro. Após acessar a conta, o trabalhador deve clicar em “Meu cadastro” na página inicial, onde será possível conferir os dados como nome, CPF e NIT/PIS.

Dinheiro esquecido

Caixa libera saque do PIS/Pasep para quem trabalhou entre 1977 e 1988. Você sabia, trabalhador? Quem exerceu suas funções com careira assinada ou qualquer atividade no serviço público entre 1971 a 1988 devem se atentar.

Segundo informações da CAIXA, cerca de R$ 22,8 bilhões estão disponíveis para o saque. Contudo, o banco indica que não vem localizando seus titulares.

Assim, para sacar a quantia será necessário que o trabalhador ou herdeiro se dirija a uma agência da Caixa Econômica Federal. Além disso, é importante lembrar que o valor apenas estará disponível até o ano de 2025. Então, após este período, caso não ocorra o resgate, a titularidade dos recursos será da União e os valores não poderão ser mais sacados pelos beneficiários.

Veja também: NOVA prorrogação do auxílio emergencial recebe mais um apoio