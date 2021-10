Abra rapidamente sua lixeira no PC com Windows 11 (5 métodos)

Muitas pessoas preferem ter ícones em seus desktops, enquanto muitos gostam de ter uma área de trabalho limpa e minimalista, sem ícones. De todos os ícones que você pode encontrar em sua área de trabalho, a Lixeira também é o único. Você encontrará o ícone da Lixeira na tela ao instalar o Windows. No entanto, mesmo se você tiver excluído o ícone e removido da sua área de trabalho, ainda poderá acessá-lo. Se você está procurando maneiras de abrir a Lixeira no Windows 11, este artigo provavelmente o ajudará com isso.

Neste artigo, discutiremos várias maneiras de abrir a Lixeira no Windows 11.

Acessando a Lixeira do Desktop

Mesmo se você tiver excluído o ícone do aplicativo Lixeira da área de trabalho, ainda poderá adicioná-lo novamente e abri-lo. Para adicionar a Lixeira à área de trabalho e abri-la, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições do seu PC. O atalho do teclado para abrir o Configuração aplicativo é Windows + I.

Clique no Personalização na barra lateral esquerda.

No Personalização, Clique em Temas do lado direito.

Clique aqui em Configurações de ícone da área de trabalho debaixo de Configurações relacionadas.

Na janela pop-up que se abre, marque a caixa ao lado Lixeira, clique sobre Aplicar e clique em OK para salvar as alterações.

Isso adicionará a Lixeira à área de trabalho. Clique duas vezes no Lixeira de reciclagem ícone na área de trabalho abrirá a Lixeira.

Abra a lixeira na caixa de diálogo Executar

Outra forma de abrir a Lixeira é por meio da caixa de diálogo Executar. Para abrir a Lixeira a partir da caixa de diálogo Executar, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Executar diálogo Caixa pressionando o Windows + R combinação de teclas.

No Executar diálogo Caixa, tipo shell: RecycleBinFolder.

Bater Digitar ou clique em OK para abrir a Lixeira.

Você também pode abrir a Lixeira no menu Iniciar. Siga as etapas abaixo para abrir a Lixeira no menu Iniciar.

aperte o janelas ou clique no Começar ícone na barra de tarefas para abrir Menu Iniciar.

Procurar Lixeira de reciclagem no Menu Iniciar e clique no resultado de pesquisa apropriado para abrir a Lixeira.

Abra a Lixeira no Explorador de Arquivos

Outra forma de abrir a Lixeira é pelo Explorador de Arquivos. Você pode estar pensando em como abrir a Lixeira a partir da Lixeira. Se for assim, deixe-me mostrar como você pode fazer isso-

Abra o Explorador de arquivos no seu PC. Você pode fazer isso procurando por Explorador de arquivos no menu Iniciar e abrindo-o. Você pode pressionar o Windows + E tecla de atalho para abrir Explorador de arquivos .

Clique aqui no Seta ícone que você vê ao lado do Acesso rápido no Barra de endereço.

Isso abrirá um menu suspenso. No menu suspenso, clique em Lixeira de reciclagem para abrir a Lixeira.

Abra a lixeira no prompt de comando

Você também pode abrir a Lixeira no prompt de comando. Para abrir o Lixeira de reciclagem no prompt de comando, siga as etapas fornecidas abaixo-

Clique no Ícone de pesquisa na barra de tarefas para abrir Pesquisa do Windows.

Na Pesquisa do Windows, pesquise por CMD.

Clique em Prompt de comando abrir Prompt de comando.

No Prompt de comando , digite o comando iniciar shell: RecycleBinFolder e acertar Digitar.

Isso abrirá a Lixeira no seu PC.

Estas foram algumas maneiras de abrir a Lixeira no seu PC. Seguindo as formas acima, você poderá abrir a Lixeira facilmente em seu PC.

