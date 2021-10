Acer lança notebook 3D sem a necessidade de usar óculos

A Acer lançou o notebook ConceptD 7 SpatialLabs Edition (CN715-73G), um equipamento que conta até com 3D estereoscópico sem óculos. O notebook foi desenvolvido pensando em designers e desenvolvedores, por isso, oferece um conjunto de soluções que os ajudam em seu trabalho.

Um exemplo é o Acer SpatialLabs, um conjunto de tecnologias ópticas, de exibição e sensoriais com recursos de renderização em tempo real. É ela a responsável por oferecer uma experiência 3D estereoscópica sem a necessidade de óculos, como usamos no cinema.

A sensação de 3D é garantida por um conjunto de câmeras estéreo – que ficam logo acima da tela – que rastreiam os movimentos dos olhos e da cabeça do usuário para exibir imagens em 3D estereoscópico. Isso é conseguido projetando-se duas imagens ligeiramente diferentes por meio de uma lente ótica que foi colada ao painel da tela, cada uma refratada para um olho diferente.

Além disso, o ConceptD 7 conta com o ecossistema Nvidia Studio, equipado com GPUs GeForce RTX 3080. Em termos de processador, o ConceptD 7 SpatialLabs Edition vem com Intel Core i7 de 11ª geração, e até 64 GB de memória RAM DDR4, além até 2 TB de armazenamento SSD NVMe PCIe.

Já a tela é UHD 4K validada pela PANTONE, que possui uma ampla gama de tecnologias de cores para cobrir 100% da gama de cores Adobe RGB e atingir uma classificação de precisão de cor Delta E<2. Tudo isso é para garantir que os criadores tenham a qualidade necessária para um bom trabalho.

Capacidades do 3D

As tecnologias de renderização em tempo real permitem que esse processo ocorra imediatamente – se o usuário girar a cabeça, a imagem 3D estereoscópica será ajustada como se o usuário estivesse olhando ao redor. Além disso, o computador vem equipado com um conjunto de tecnologias de inteligência artificial (IA) que realizam tarefas como geração de imagem estéreo, permitindo aos usuários transformarem conteúdo 2D padrão em conteúdo 3D estereoscópico.

Segundo a Acer, o SpatialLabs dá suporte a todos os principais formatos de arquivo 3D e permite que os criadores convertam seus modelos 3D em 3D estereoscópico simplesmente importando-os para o SpatialLabs Model Viewer. Por ele, também é possível ajustar a iluminação, texturas e planos de fundo HDRI para encontrar as configurações de apresentação ideais.

O notebook também pode ser usado em conjunto com uma tela 2D estendida, tornando possível criar ou editar conteúdo em um monitor 2D e, em seguida, visualizar quaisquer alterações feitas em tempo real e 3D estereoscópico no dispositivo SpatialLabs. Isso pode acelerar o processo de descoberta de problemas de design e melhora o fluxo de trabalho.

Os designers de produto podem usar o SpatialLabs Model Viewer para ter uma ideia de como será o item que estão projetando antes de investir o tempo e os recursos necessários para imprimi-lo ou utilizá-lo. Os gerentes e membros da equipe também podem fornecer feedback mais claro em cada estágio de um projeto e os clientes podem visualizar o design para garantir que ele esteja alinhado às suas expectativas com este notebook 3D.

Notebooks ConceptD 3 Ezel conversível e ConceptD 3 16:10

A Acer também expandiu sua linha ConceptD 3 com outros modelos, como um novo modelo de concha de 16 polegadas (CN316-73G) com tela de proporção 16:10 e um novo modelo conversível de 15,6 polegadas (CC315-73G) que pode até vir com uma caneta Wacom EMR.

Os modelos ConceptD 3 Pro (CN316-73P) e ConceptD 3 Ezel Pro (CN315-73P) também estão disponíveis, ambos apresentando processadores até Intel Core i7 capazes de atingir 4,6 GHz e uma GPU para notebook NVIDIA T1200.

Todos os novos notebooks ConceptD 3 apresentam um revestimento MAO (Micro-Arc Oxidation) branco que resiste a manchas e abrasões para proteger o chassi totalmente em alumínio (MgAl) do dispositivo. A partir daí, um monitor com validação PANTONE e com uma classificação de precisão de cor Delta E<2 garante que todos os detalhes finos tenham a aparência exata que o criador deseja.