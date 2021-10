“acesso à Série B” – Futebol Interior

Belém, PA, 19 (AFI) – Escolhido pela diretoria do Paysandu para substituir o demitido Roberto Fonseca no restante da temporada, o auxiliar permanente Wilton Bezerra deixou claro que o objetivo do clube segue sendo o acesso à Série B do Brasileiro.

Nesta quarta-feira, o Paysandu enfrenta o Peñarol-AM, pelas oitavas de final da Copa Verde, mas o pensamento mesmo é na partida do próximo sábado, contra o Ituano, pela quarta rodada do Grupo C do Brasileiro.

“O grande objetivo do Paysandu ninguém vai esconder, que é o acesso à Série B. Isso está certo para todo mundo, todos que trabalham no clube sabem disso, a importância de voltar para a Série B o mais rápido possível. Mas sabemos da importância da Copa Verde para o clube, eu mesmo tive a oportunidade de ser bicampeão. Estamos planejando para chegar bem nas duas”, disse Bezerra.

SITUAÇÃO COMPLICADA

A situação do Paysandu na Série C, porém, é complicada. Sem vencer no primeiro turno da 2ª fase, o Papão é o lanterna do Grupo C, com apenas dois pontos, a três do vice-líder Criciúma e a quatro do líder Ituano.

“Ninguém aqui se entregou. Todos confiantes pelo acesso”, garantiu o auxiliar permanente do Papão.

Depois da partida contra o Ituano, no sábado, o Paysandu vai ter apenas mais dois jogos para buscar o acesso.