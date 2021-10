“Acho que fui bem, mas prefiro continuar com a bola” – Futebol Interior

São Paulo, SP, 15 (AFI) – Ao longo de sua vitoriosa carreira, o jogador Willian Bigode ouviu, muitas vezes, de torcedores, treinadores e comentaristas que ele era um “jogador versátil”, capaz de atuar em todas as posições do ataque. Desta vez, o camisa 29 do Palmeiras mostrou um pouco mais de sua versatilidade, atuando como ator.

O atleta foi convidado para participar do videoclipe da música “Tudo isso é uma fase”, do seu amigo e cantor Marcos Freire. O single foi lançado nesta sexta-feira (15) e está disponível no Youtube e nas plataformas digitais.

HISTÓRIA DA MÚSICA

O clipe conta a emocionante história de um garoto de periferia que sonha ser jogador de futebol. Durante sua jornada, o jovem, que tem sua vida narrada, se encontra com Willian Bigode, com quem treina ao se tornar um profissional.

“O pessoal até me elogiou. Acho que fui bem, mas prefiro continuar na bola (risos). A gente tá acostumado a dar entrevista, enfrentar os jornalistas, mas para gravar um videoclipe tem mais pessoas envolvidas, muitas repetições. No final, o trabalho ficou excelente, acho que o público vai gostar bastante”, comentou Willian.

Marcos Freire, responsável por “lançar” Bigode como ator, é natural de Campina Grande, na Paraíba, mas, hoje, mora no Rio de Janeiro. Com mais de 40 milhões de plays nos aplicativos de streams, o cantor faz parte do casting da Sony Music e já é sucesso dentro e fora do segmento gospel.

“Tudo Isso É Uma Fase” inaugura um novo tempo na carreira de Freire. A composição é do renomado Shylton Fernandes (que já emplacou diversos hits nas vozes de Zé Felipe, Luan Santana, Juliette, Barões da Pisadinha, entre outros). O trabalho conta ainda com a produção musical de Deddy Coutinho, colecionador de Grammys.

“A mensagem da música é muito bonita. O nome ‘Tudo é uma fase’ diz muito sobre os problemas que enfrentamos nas nossas vidas e, com força e fé em Deus, conseguimos superar. O Marcos, além de meu amigo, é um cantor muito talentoso. Torço para que sua voz toque o coração de muitas pessoas como a CONFIRA tocou o meu”, completou o camisa 29 do Palmeiras.

OUTROS TRABALHOS

Essa não foi a primeira dobradinha entre Willian Bigode e Marcos Freire. Os dois mantém juntos a ONG Baluarte, que atende o Nordeste do Brasil, e em Angola, no continente africano. O projeto assiste centenas de crianças em situação de extrema vulnerabilidade. Além de alimentação, os menores da periferia de Luanda participam de atividades esportivas e educacionais. Co-fundador do projeto, o jogador do Palmeiras visitou a sede da ONG na África, quando, além de sua esposa, levou também o seu companheiro de equipe Raphael Veiga.