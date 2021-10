Ácido Hialurônico, Aloe Vera e Óleo de Quinoa: confira benefícios dos ativos para a pele

O mundo dos cosméticos vive em constante evolução e novas formas de cuidar da pele, tanto da estética quanto da saúde. Nesse contexto, os ativos são de extrema importância. Com certeza você já ouviu falar de Ácido Hialurônico, Aloe Vera e Óleo de Quinoa, mas afinal, por que eles são tão bons para a pele?

Tem um elevado poder hidratante e refrescante, com ação imediata sendo capaz de devolver a água perdida e restabelecendo nossas reservas de hidratação, mantendo a pele saudável. O seu uso diário suaviza a pele e contribui para uma aparência mais bonita e rejuvenescida.

É uma grande molécula de açúcar, naturalmente produzida pelo nosso organismo, sendo descrito como um poderoso hidratante que reabastece e atrai água, retendo até 1000x seu peso, ajudando a promover a saúde da pele. Mas com o passar dos anos e com o processo natural de envelhecimento, a sua produção é diminuída, se fazendo necessário sua reposição através de produtos cosméticos. Existem vários tipos de ácido hialurônico, sendo que os de maior peso molecular, acima de 1000 kilodaltons, ficam na superfície da pele sendo excelentes absorvedores de água do ambiente e retendo-a, promovendo uma ótima hidratação de longa duração.