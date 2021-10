Acusado de atentado em cartório no sertão estava escondido em catacumba da avó

A Polícia Civil de Alagoas confirmou a prisão, na noite deste sábado (30) do acusado de cometer um atentado no cartório da cidade de Olivença e que resultou na morte de uma mulher e deixou outra ferida. O atentado ocorreu na última segunda (25) e resultou na morte de Damiana Roberto Correia Melo e deixou…

A Polícia Civil de Alagoas confirmou a prisão, na noite deste sábado (30) do acusado de cometer um atentado no cartório da cidade de Olivença e que resultou na morte de uma mulher e deixou outra ferida. O atentado ocorreu na última segunda (25) e resultou na morte de Damiana Roberto Correia Melo e deixou ferida Dayrla Roberto Correia Melo, de 21 anos.

Desde o dia do crime, as forças de segurança do Estado estavam em busca do acusado, ex-namorado da Dayrla, que já teria feito ameaças à jovem. Duas pessoas já haviam sido presas pela polícia, e, neste sábado, o acusado foi preso na residência do pai. Ele estaria se escondendo no cemitério da cidade, na catacumba da avó, para fugir ao cerco policial.

Após a prisão, o acusado, de 37 anos, disse que jogou a arma do crime em uma barragem durante a fuga. Ele alegou, ainda, ter dado R$ 10 mil a ex-namorada e quando pediu a devolução, a jovem alegou que só possuía R$ 3 mil. A mãe teria morrido por se interpor na briga do ex-casal.

O caso segue sendo investigado pelo delegado Hudo Leonardo, que representou pela prisão do acusado. Ele agora fica à disposição da Justiça.

