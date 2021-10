Acusado de perseguir e agredir casal gay é indiciado pela Polícia Civil

O delegado Robervaldo Davino indiciou um homem de 28 anos de idade pela prática de homofobia e agredir duas mulheres, de 32 e 21 anos, no bairro Guaxuma, no Litoral Norte de Maceió. De acordo com a denúncia, o suspeito assediou o casal no último dia 13, quando elas estavam em um bar, afirmando que…

O delegado Robervaldo Davino indiciou um homem de 28 anos de idade pela prática de homofobia e agredir duas mulheres, de 32 e 21 anos, no bairro Guaxuma, no Litoral Norte de Maceió.

De acordo com a denúncia, o suspeito assediou o casal no último dia 13, quando elas estavam em um bar, afirmando que elas estariam ‘melhor’ se ficassem com ele. As mulheres se retiraram do estabelecimento e foram para casa, no mesmo bairro, mas o homem, insatisfeito, invadiu a residência e, além de continuar com os assédios, ainda agrediu as vítimas fisicamente, a socos.

“Vou ensinar a vocês a gostarem de homem. Quem é o macho daqui, suas …”, teria gritado o acusado, antes das agressões. O delegado informou que o homem foi localizado e já foi interrogado.

Ele foi indiciado por crime de racismo, cuja pena varia de um a três anos de reclusão e multa.