Acusados de homicídio, irmãos são condenados a mais de 16 anos por reclusão

Os irmãos Walisson Henrique Silva de Souza e Wilson Emílio Silva de Souza foram condenados pelo homicídio praticado contra Gustavo Avelino Laurentino, em 2016, no bairro do Poço, em Maceió. O júri popular ocorreu nesta quarta (20), no Fórum da Capital.

Walisson recebeu a pena de 16 anos e seis meses de reclusão. Já Wilson foi condenado a 22 anos, cinco meses e 14 dias. Ambos deverão cumprir a pena em regime inicialmente fechado.

Gustavo Avelino Laurentino, 19 anos, foi morto no dia 15 de julho de 2016, quando caminhava pela rua Jornalista Lafaiete Belo, com disparos de arma de fogo, a maioria desferida contra a cabeça do jovem. Os projéteis perfuraram o rosto e também os braços de Avelino. Os ferimentos no braço indicam que o jovem ainda teria tentado se defender.

Prisões

As prisões dos acusados ocorreram 5 e 7 meses após o crime. Primeiro a Delegacia de Homicídios da Capital prendeu Wallisson Henrique durante uma blitz de rotina do BPTran, no Vergel do Lago com uma pistola .40.

À época o delegado Fábio Costa, responsavel pela investigação, disse que Gigante – como é conhecido – era um criminoso perigoso. Ele era apontado como autor de diversos crimes, entre eles: dois em Maragogi (contra Alexandre Luiz de Santana e duplo homicídio contra João Antônio dos Santos e Wellington da Silva Teodozio) e o crime de violação de sepultura e vilipêndio de cadáver (quando retirou o um corpo, arrancou a cabeça e queimou os restos mortais de uma pessoa).

Já Wilson Emilio foi preso em 1º de fevereiro de 2017 no bairro do Jaraguá, com uma arma de fogo. As motivações, segundo a polícia, seria dívida com o tráfico de drogas.

“O crime foi cometido em horário avançado da noite, em plena via pública e na frente de vários populares. Assim, pode-se concluir que a conduta [dos réus] expôs terceiros a perigo, além de dificultar a eventual prestação de socorro [à vítima]”, afirmou o juiz Filipe Munguba, que presidiu o júri.

Walisson, ao ser interrogado, confessou o crime, alegando que ele e Gustavo haviam se desentendido. Já Wilson negou envolvimento no caso.

Matéria referente ao processo nº 0723043-32.2016.8.02.0001