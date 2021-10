Adeus, pindaíba: José Alfredo se joga em piscina de dinheiro em ‘Império’

José Alfredo (Alexandre Nero) finalmente encontrará sua fortuna desviada em “Império”, as cenas irão ao ar no capítulo desta quinta-feira (27).

Tudo começará quando Lorraine (Dani Barros) encontrar um bilhete suspeito escrito por José Pedro (Caio Blat) para Silviano (Othon Bastos), nele pedirá que o mordomo tenha cuidado ao levar Maria Marta (Lilia Cabral) a sua antiga mansão em Petrópolis.

O comendador irá atrás da esposa para tentar desvendar o quebra-cabeça e enquanto ele e a imperatriz estiverem no local, Josué (Roberto Birindelli) correrá atrás da identidade do proprietário da mansão. Ele ficará chocado ao descobrir que Jesuína (Laura Cardoso) é a nova dona do local.

“É uma pessoa que você conhece, mas não vai acreditar quando eu falar o nome. Dona Jesuína Ferreira”, dirá ao homem de preto. Após a descoberta, o comendador decifrará que a senhora é uma laranja de Fabrício Melgaço.

José Alfredo perceberá que na antiga piscina existirá um esconderijo e pedirá ajuda para quebrar a falsa laje. “Meu Deus, tô passando mal! Quanto euro! Zé, de onde veio tudo isso?”, dirá Maria Marta assustada.

“Do meu bolso, Marta. Dos cofres da Império”, responderá. O comendador não perderá tempo e se jogará na piscina de dinheiro feliz da vida.