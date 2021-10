Adversário da Ferroviária, Atlético-CE recebe inspeção no estádio para contar com o VAR – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 06 (AFI) – O Atlético-CE segue se preparando para disputar o acesso no Campeonato Brasileiro Série D em dois jogos com a Ferroviária-SP pelas quartas de final. Nesta semana, o clube recebeu a visita de Ítalo Medeiros, Gerente de Qualidade do VAR, que fez uma vistoria nas condições do estádio Domingão.

Segundo o clube, todos os requisitos necessários foram atendidos. “De acordo com a inspeção realizada, a praça esportiva apresenta todos os requisitos necessários e está apta para o uso da tecnologia neste jogo de suma importância para a Águia”, afirmou o Atlético, em comunicado.

QUARTAS DE FINAL

Por terem melhores campanhas, Aparecidense, Campinense, Ferroviária e ABC farão os confrontos de volta como mandantes e tendo o apoio dos seus torcedores nas arquibancadas, o que é determinante em duelos de mata-mata.

A Ferroviária visita o Atlético-CE no domingo, às 15h, no Domingão, em Horizonte (CE). O jogo de volta será no domingo seguinte, às 15h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Quem avançar estará classificado às semifinais e garante acesso à Série C de 2022.