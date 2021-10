Está em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Adyen anuncia vagas para diversas áreas. A plataforma digital, que permite integrar pagamentos online e offline, busca pessoas interessadas em suportar seu crescimento e ajudar a encontrar novas maneiras de resolver desafios únicos de seus clientes.

Há chances para os departamentos de vendas, gestão de risco, desenvolvimento, design, recursos humanos e account management. Dentre as funções disponíveis, destacam-se as de POS Business Development Manager, Underwriting Analyst, Content Strategist LATAM, Tech Recruiter Latam e Account Manager. Além disso, a empresa anunciou recentemente vagas ilimitadas para seu time de desenvolvimento. Isto é: serão contratados o máximo de profissionais que a empresa conseguir.

Os requisitos variam de acordo com o cargo pretendido, mas é importante que os candidatos compartilhem dos valores da empresa e tenham conhecimento avançado em inglês. Com sede em Amsterdã, a empresa conta com escritórios regionais em São Francisco, Cingapura e São Paulo, assim como outros lugares do mundo.



A Adyen oferece remuneração acima da média do mercado e um pacote exclusivo de benefícios, que inclui Drinks às sextas-feiras, Vale refeição adequado à região, Pacote de ações, Viagem anual à sede em Amsterdã e Férias remuneradas.

A empresa oferece, ainda, uma troca de aprendizados por meio de um programa intercâmbio global, que possibilita aos colaboradores passar até três meses em um dos 26 escritórios espalhados pelo mundo. Outro destaque é que a Adyen também tem investido em programas de capacitação e treinamento através da parceria com duas ONGs que oferecem formação em programação para jovens em situação de vulnerabilidade.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela empresa deverão acessar o site https://careers.adyen.com/pt_BR/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os requisitos e escopo de atuação. No endereço é possível cadastrar o currículo e se candidatar à posição desejada.