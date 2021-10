Aeroporto de Salvador ofertará novos voos diários para o Nordeste; confira

Com a recomposição da malha aérea pós pandemia, o Salvador Bahia Airport, integrante da rede VINCI Airports, terá novidades para 9 destinos. Na prática, a partir de 31 de outubro, Salvador ofertará voos diários para São Luís e João Pessoa, ambos com a GOL, além da operação para Fortaleza, servida diariamente pela LATAM.

Já Maceió, que atualmente conta com um voo diário saindo de Salvador, vai passar a ter dois voos todos os dias. Curitiba terá operação regular com voos três vezes por semana (terças, quintas e sábados), Aracaju vai aumentar de três para seis voos semanais (exceto sábados) e Petrolina terá um aumento de três para seis partidas.

A GOL, em parceria com a VoePass, vai aumentar ainda de dois para três os voos diários para Porto Seguro – com partidas às 0h10, 10h15 e 16h20. Completando a agenda de ampliações, Porto Alegre vai ganhar voos semanais aos sábados, com saída de Salvador às 15h10. Das nove ampliações, sete são para cidades nordestinas.