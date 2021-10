Agenda Cultural: confira principais eventos em Salvador de 25 de outubro a 2 de novembro

A diversão da semana, do final de semana e também do feriadão está garantida com a programação de eventos reunida pelo portal iBahia. Atrações como festas, shows, eventos online e até mesmo entretenimento para a meninada constam na nossa lista como alternativas para a curtição. Confira:

Halloween So Delicious – Show de Kvsh, Sanderville, Roots e muito mais

Em comemoração aos 9 anos de existência, a festa de Halloween So Delicous retorna em grande estilo, com decoração temática e fantasias obrigatórias para participantes. O evento contará com um long set de 3 horas de KVSH e com o som dos djs Sanderville, Roots, Victor Alencar, Hacoon e Moika.

Quando? 29 de outubro (sexta-feira), às 22h

Onde? Clube Espanhol – Salvador/BA

Quanto? R$ 290 (7º lote); Ingressos no Site Villa Armazém – Shows de TK, Rode e muito mais Diversão com direito à música ao vivo e gastronomia é na Villa Armazém. O local tem programação para a sexta, o sábado e a segunda-feira, véspera de feriado. Confira a grade de atrações: Sexta-feira (29): TK e Rode Sábado (30): Agua e Pierre Onassis com Afrodisíaco Segunda-feira (1): Criando caso e dupla Péricles e Leonardo Quando? 29 e 30 de outubro e 1º de novembro, a partir de 20h30 Onde? Villa Armazém, em Villa do Atlântico Quanto? Couvert: R$25

Festa Fica Comigo – Shows da Banda Fica Comigo com participação de Léo Santana, Danniel Vieira e Just Mike (RJ)

A Festa Fica comigo, um dos eventos mais badalados do último verão pré pandemia, está de volta e garante agitar Salvador. A atração contará com a participação de Léo Santana, em um feat com a banda anfitriã, Fica Comigo. Além do Gigante, o DJ Just Mike fará uma conexão Rio de Janeiro – Salvador através de uma apresentação no evento e para fechar o line up da festa com chave de ouro, o cantor Danniel Vieira também marcará presença na atração.

Quando? 30 de outubro (sábado), às 17h

Onde? Trapiche Barnabé, na cidade baixa em Salvador/BA

Quanto? R$220 (5º lote); Ingressos no Sympla 1ª Lavagem do Praia do Forte Garden – Shows de Alexandre Peixe, André Lelis e Faustão A 1ª Lavagem do Praia do Forte Garden – o mais novo espaço de eventos situado no balneário paradisíaco do Litoral Norte – já está com data marcada. A festa, com direito ao tradicional cortejo de baianas, e público vestido de branco, traz como atrações principais os cantores Alexandre Peixe, Faustão e André Lellis, em shows animados e repertórios repletos de músicas dançantes, sucessos e clássicos do Axé Music. Quando? Domingo (31), a partir das 16h Onde? Boulevard dos condomínios Enseada do Castelo e Praia Bella, em Praia do Forte-BA Quanto? R$ 150 (+ taxas); Ingressos no Sympla

DuoSense ao Por do Sol na Varanda do SESI Rio Vermelho

DuoSense, o duo de violões e gaita harmônica, apresentará um show instrumental ao por do sol do Rio Vermelho com clássicos da MPB, do jazz e da bossa nova, além de composições autorais.

Quando? 31 de outubro (domingo), a partir de 17h30

Onde? Varanda do SESI Rio Vermelho; Endereço: Rua Borges dos Reis, 09 – Rio Vermelho.

Quanto? R$ 25; Reserva de mesa: (71) 99160-9140

Pier Sound – Shows de Harmonia do Samba e Lincoln & Duas Medidas

A data de retorno do grupo liderado por Xanddy está marcada e reunirá um repertório de sucesso, no evento Pier Sound – Segunda com Harmonia. O show de abertura será comandado pela banda Lincoln & Duas Medidas, que aquecerá a “torcida” para uma retomada inesquecível.

Quando? 1º de novembro (segunda-feira), às 15h

Onde? Pier XV, Praia de Buraquinho

Extreme Fun – Circuito de Infláveis

Repleta de atrações, o Extreme Fun Circuito de Infláveis terá obstáculos infláveis gigantes espalhados por um espaço aberto em um desafio que vai além de superar alguns escorregadores e pula-pulas. Apesar do formato dos infláveis, o evento não tem caráter competitivo e é destinado à toda família, do neto ao avô, com um único objetivo: diversão. No caso de crianças menores de 6 anos, os pais ou o responsável deve acompanhar o menor nas atividades.

Quando? Até o dia 31 de outubro (domingo), das 16h às 22h

Onde? Shopping da Bahia (Estacionamento I)

Exposição Turma do Snoopy

Para comemorar o Dia das Crianças, o Shopping da Bahia apresenta a exposição Snoopy e sua Turma. A atração conta com um inflável gigante do Snoopy, tela interativa, jogo da memória, jogo da velha, painéis com dicas para cuidar dos pets e com informações e curiosidades sobre os personagens, totem de realidade aumentada com stickers e molduras para deixar suas selfies ainda mais personalizados. Tudo isso para garantir muita diversão e bons momentos com a família.

Quando? Até o dia 26 de outubro (terça-feira)

Onde? Shopping da Bahia (Praça NR-2)

Quanto? Gratuito Natal do Shrek – Shopping Center Lapa O Shopping Center Lapa abre as portas e o coração para a magia do Natal com o encantador ogro Shrek e sua turma. A decoração oferece um universo lúdico com o Papai Noel Shrek, a Fiona, o Burro e o Gato de Botas. Quando? A partir de 28 de outubro Onde? Praça de Eventos do Shopping Center Lapa (1º piso) Quanto? Gratuito EXPOSIÇÕES Mostra coletiva ‘Vivedores de Ganho, Ontem e Hoje!’ Em celebração ao mês da consciência negra, a Associação Protetora dos Desvalidos (SPD) recebe a mostra coletiva ‘Vivedores de Ganho, Ontem e Hoje!’, como parte do projeto Arte e Ancestralidade, uma parceria entre a arte e a história. A mostra, idealizada pelo Ateliê Sérgio Amorim Artes, acontece durante todo o mês de novembro. Quando? A partir do dia 1º de novembro; de segunda a sexta-feira, das 09h às 11h30 e das 14h às 16h30, e aos sábados das 9 às 11h30 Onde? Associação Protetora dos Desvalidos (SPD) – Largo do Cruzeiro de São Francisco, 17, Centro Histórico de Salvador Quanto? Gratuito LANÇAMENTOS Lançamento do Livro “Alma” de Emanuela Lopes O livro “Alma” da autora Emanuela Lopes será lançado pela editora Telha, neste domingo (31). O romance é a primeira obra da trilogia Alma, Cura e Vida, e trata da tragédia e da comédia humana, do ponto e do contraponto das inconstâncias humanas. Quando? Domingo (31), de 15h às 17h Onde? Livraria Leitura do Shopping Paralela (L2)

“O olhar delas” – Ciclo de Curtas do Instituto Cervantes

Dez curtas-metragens dirigidos por mulheres premiadas e finalistas em edições do Festival de Cinema, Dança e Novas Mídias (Fiver) serão exibidos gratuitamente durante a programação do ciclo de curtas online “O olhar delas. 10 anos de cinema-dança na Espanha”.

Quando? De 25 de outubro (segunda) até 31 de outubro (domingo)