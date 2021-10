Agenda Cultural: confira programação de eventos em Salvador de 18 a 24 de outubro

Segundou! Se você é do time que programa tudo o que vai fazer na semana com antecedência, você está no lugar certo. O portal iBahia separou os principais eventos em Salvador entre os dias 18 a 24 de outubro, desde shows a atrações infantis. Confira:

SHOWS

Vina Calmon com o projeto Cheiro Acústico e Mil Milhas O Mirante Forte Santa Maria, bar bistrô localizado no interior do Forte Santa Maria, apresenta sua programação musical para essa semana. Já estão confirmadas as apresentações da banda Mil Milhas (quinta, 21/10), Vina Calmon com o projeto Cheiro Acústico (sexta, 22/10), Titto Freitas (Sábado, 23/10), Jotta e Vitor & Diogo (domingo, 24/10). O espaço funciona, sempre, a partir das 17h. Os horários dos shows variam. Programação

Quinta (21/10) – Banda Mil Milhas

Sexta (22/10) – Vina Calmon com o projeto Cheiro Acústico

Sábado (23/10) – Titto Freitas

Domingo (24/10) – Jotta e Vitor & Diogo Onde? Mirante Forte Santa Maria, dentro do Forte Santa Maria: Av. Sete de Setembro – Barra, Salvador – BA Reservas de mesa? Whatsapp: (71) 98134-3701

Turnê Infinito – Show de Thiaguinho

Após a faz primeira apresentação em São Paulo, “Infinito”, a nova turnê de Thiaguinho, chega à Bahia! O cantor e sua banda apresentam composições inéditas, além dos seus maiores sucessos, com o intuito de criar novas histórias e relembrar momentos icônicos de sua carreira junto ao público.

Quando? Sábado, 23 de outubro às 20h

Onde? Centro de Convenções Salvador

Axezin – Shows de Alexandre Peixe, Dj Papau e Fanfarra do Gravata Doida

Neste sábado (23), acontece mais uma edição da festa ‘Axezin’, com shows de Alexandre Peixe, Fanfarra do Bloco Gravata Doida e DJ Papau. Com direito a um ambiente pensado e decorado para contar a história de nomes que marcaram uma geração, o evento terá drinks temáticos relacionados a canções de sucesso da música baiana.

Quando? Sábado, 23 de outubro às 17h

Onde? Clube Espanhol, Ondina

Quando? Sábado, 23 de outubro às 19h

Quanto? A partir de R$ 120; Ingressos no Sympla Com direito a um menu saboroso, bebidas e drinks super refrescantes, o Bar da Paciência está com uma programação musical para esta semana, entre os dias 21 a 24 de outubro. Confira as atrações: Quinta-feira, 21 de outubro: João Victor, a partir das 21h. Couvert artístico: R$ 12 Sexta Feira, 22 de outubro: Resenha do Bigg, a partir das 21h. Couvert artístico: R$ 20 (venda antecipada) Sábado, 23 de outubro: Grupo Katulê, a partir 21h. Couvert artístico: R$ 20 (venda antecipada) Domingo, 24 de outubro: Samba Chic, a partir 17h. Couvert artístico: R$ 15 Onde? Bar da Paciência – Rua da Paciência, nº 233, Rio Vermelho, Salvador, Bahia

Extreme Fun – Circuito de Infláveis

Repleta de atrações, o Extreme Fun Circuito de Infláveis terá obstáculos infláveis gigantes espalhados por um espaço aberto em um desafio que vai além de superar alguns escorregadores e pula-pulas. Apesar do formato dos infláveis, o evento não tem caráter competitivo e é destinado à toda família, do neto ao avô, com um único objetivo: diversão. No caso de crianças menores de 6 anos, os pais ou o responsável deve acompanhar o menor nas atividades.

Quando? Até o dia 31 de outubro, das 16h às 22h

Onde? Shopping da Bahia (Estacionamento I)

Exposição Turma do Snoopy

Para comemorar o Dia das Crianças, o Shopping da Bahia apresenta a exposição Snoopy e sua Turma. A atração conta com um inflável gigante do Snoopy, tela interativa, jogo da memória, jogo da velha, painéis com dicas para cuidar dos pets e com informações e curiosidades sobre os personagens, totem de realidade aumentada com stickers e molduras para deixar suas selfies ainda mais personalizados. Tudo isso para garantir muita diversão e bons momentos com a família.

Quando? Até o dia 26 de outubro

Onde? Shopping da Bahia (Praça NR-2)

Noite das Mulheres – Aline França, Renata Laurentino e Arianna Nutt

Quando? Quinta-feira, 21 de outubro às 20h

Onde? The Comedy House: Rua Conselheiro Pedro Luiz, nº 119 – Rio Vermelho

Arianna Nutt – De Repente 40

Arianna Nutt, integrante do primeiro grupo de comédia composto apenas por mulheres “Humor de Salto Alto”, está com o seu show solo “De repente 40” em cartaz.

Quando? Sexta-feira, 22 de outubro às 19h e 21h30

Onde? The Comedy House: Rua Conselheiro Pedro Luiz, nº 119 – Rio Vermelho

Stand-up Comedy com João Pimenta, Tiago Banha e Hamilton Jr

Quando? Sábado, 23 de outubro às 19h e 21h30

Onde? The Comedy House: Rua Conselheiro Pedro Luiz, nº 119 – Rio Vermelho

Stand-up Comedy com Raoni Beta, Diego Andoliver e Juninho Brandão

Quando? Domingo, 24 de outubro às 19h

Onde? The Comedy House: Rua Conselheiro Pedro Luiz, nº 119 – Rio Vermelho