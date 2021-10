Agora a confusão é dentro de campo. Atacante do Sport discute com técnico e não pega Grêmio – Futebol Interior

Recife, PE, 01 (AFI) – Já não bastasse os problemas fora de campo, o Sport, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, agora tem problemas dentro de campo.

O atacante Paulinho Moccelin discutiu com o técnico Gustavo Florentín durante treinamento e não vai enfrentar o Grêmio, às 20h30 do domingo, em Porto Alegre (RS).

O problema aconteceu durante esta semana. Os dois chegaram a conversar depois do episódio, mas ele não joga domingo.

Esse é mais um problema no time pernambucano. Nesta sexta-feira também, o atacante André pediu para deixar o clube – na semana passada o time pernambucano já tinha rescindido com o meia Thiago Neves.

Com apenas dois gols em 20 jogos, André deixa a Ilha do Retiro em meio a uma intensa crise dentro e fora de campo.

FORA DE CAMPO

O clube vive na incerteza de perder 17 pontos pela escalação irregular do zagueiro Pedro Henrique, que disputou quatro partidas pelo clube na Série A. Isso porque ele tinha atingido o limite de sete jogos pelo Internacional, ao atuar cinco vezes e ainda receber dois cartões amarelos no banco – o que configura participação. Assim, o zagueiro não poderia ter defendido outra equipe, e o Leão agora corre risco de perder pontos. A situação resultou na saída de todo o departamento de futebol do Sport.