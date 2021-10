Águia mantém concentração total para ‘decisão’ contra a Ferroviária – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 15 (AFI) – O Atlético Cearense está muito concentrado para a partida decisiva deste domingo, às 15h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, diante da Ferroviária pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo, vale vaga para as semifinais e mais importante, o acesso para Série C de 2022.

No primeiro jogo, realizado em Horizonte no estádio Domingão, semana passada, a Águia Precabura acabou empatando com a Locomotiva paulista pelo placar de 1 a 1, com gols de Everton para o Atlético e Gleison para Ferroviária, todos no primeiro tempo.

OUTRA COMPETIÇÃO

Durante a semana o Atlético teve um problema extra para se preocupar. Se dividiu em outra competição e outra decisão no meio de semana, quando foi eliminado na Bahia pelo Jacuipense, por 1 a 0 na fase eliminatória da Copa do Nordeste.

Por conta disso, na tarde de quinta-feira (14), os atletas que não foram relacionados para a partida com Jacuipense, intensificaram as atividades visando a decisão de domingo diante da Ferroviária.

NO AEROPORTO

No começo desta noite, a delegação, que estava em Salvador, na disputa da Copa do Nordeste, desembarcou em Fortaleza. E neste sábado, segundo o clube, o grupo já volta a embarcar, mas desta vez com destino a São Paulo, para definir o acesso à Série C, diante da Ferroviária, na “Morada do Sol”.

Segundo o clube, contra o Jacuipense, a águia cearense jogou com praticamente todo o time reserva, mas o foco 100% agora é o acesso à Série C. O zagueiro Waldson falou da decisão: Nosso time começou desconcentrado jogo (no Domingão), e precisamos entrar mais ligadas ( em Araraquara), porque e um jogo igual e acreditamos na vaga”, ressaltou.

O treinador Raimundinho Vagner, também crê muito no seu time, que segundo ele vai para São Paulo para buscar a classificação.

Sobre a escalação, o treinador faz mistério, mas um provável time da Águia Precabura para essa “decisão” com a Ferroviária pode ser esse: Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Bruno Nascimento; Daniel; Caio Acaraú, Dudu Itapajé e Claudivan; Everton Potiguar e Erick Pulga.

Foto – Kelly Pereira (Atletico Cearense)