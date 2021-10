Ainda paralisado, Campeonato Tocantinense de 2021 deve voltar em dezembro – Futebol Interior

Palmas, TO, 06 (AFI) – Paralisado desde abrir por conta de um decreto do Governo do Estado, que não permitia a realização dos jogos por causa do aumento de casos da Covid-19 na época, o Campeonato Tocantinense parece estar perto de voltar a ser disputado. Pelo menos foi isso que confirmou o vice-presidente da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), Zé Wilson.

Segundo o dirigente, a competição deve ser retomada em dezembro e uma reunião entre a Federação e os times participantes devem acontecer em novembro para definir os últimos detalhes da retomada.

A competição estadual foi paralisada na sexta rodada da primeira fase, rodada que teve dois dos três jogos realizados até o momento. Faltando então a sétima e última rodada da primeira etapa e o mata-mata.

Atualmente, o Interporto lidera a competição com doze pontos, enquanto Palmas, Tocantinópolis e Araguacema estão empatados com dez.