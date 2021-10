Ainda sem vencer na 2ª fase, lateral pede reação do Ypiranga para seguir na briga pelo acesso. – Futebol Interior

Erechim, RS, 13 (AFI) – Dois jogos e duas derrotas, esse é o retrospecto do Ypiranga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Focado apenas na vitória para seguir com chances de brigar pelo acesso no Grupo D, o Canarinho volta a campo neste domingo (17) quando visita o Manaus, na Arena da Amazônia, às 16h. O lateral-esquerdo Diego Porfilo mostrou que a equipe está focada na reabilitação.

“Infelizmente aconteceram as duas derrota, mas não vamos deixar abater. É continuar em busca da vitória, pensar jogo a jogo e reverter essa situação. Pois nosso objetivo e o do clube são muito maiores. Vamos para Manaus com um só pensamento, que é a busca pela vitória. Porém, não vamos fazer nada diferente, é continuar extremamente organizados e fazer o que o professor Júnior Rocha vem trabalhando e pedindo para todos os atletas”, disse o jogador.

Atualmente na lanterna da chave, ainda sem somar pontos, o Ypiranga tem Manaus e Tombense, ambos com quatro pontos e Novorizontino, com três, na sua frente da tabela. De qualquer forma, o jovem lateral disse que quer seguir ajudando e toda a equipe está se preparando da melhor forma nesta semana.

“Eu venho me preparando desde o começo da série C, trabalhando duro para aproveitar minha oportunidade. Graças a Deus chegou e tenho feito bons jogos”, completou.