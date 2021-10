Ainda sem vencer, Ypiranga vai com força máxima contra o Manaus em busca do acesso – Futebol Interior

Erechim, RS, 21 (AFI) – Ainda sem vencer e precisando de uma reação imediata para sonhar em com acesso a Série B, o Ypiranga recebe o Manaus neste domingo, às 18h, no Colosso da Lagoa. O duelo é válido pela quarta rodada da Segunda Fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Atualmente com apenas um ponto conquistado, o Canarinho aparece na lanterna da chave. Apenas os dois primeiros colocados de cada chave garantem acesso à Série B de 2022. Já a busca do título nacional ficará apenas para os líderes.

VAI COM TUDO

Desta vez, o técnico Júnior Rocha não escondeu que terá força máxima para esse confronto, já que não tem novos desfalques por lesão ou suspensão e por isso, não deve fazer grandes mudanças no time titular que vem jogando nestas últimas rodadas.

FALA, PROFESSOR!

Junior Rocha comentou sobre o que espera do jogo.

“O empate fora de casa no final de semana nos deu uma sobrevida nessa fase, precisamos vencer esse próximo jogo para ficarmos vivos na disputa. É necessário ficarmos atentos para não perdermos mais chances dentro do jogo. Temos consciência de que o time pode atuar bem e faremos o possível nessa semana para consertar os detalhes e entrarmos com tudo em campo”, falou o treinador.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

O time deve ir a campo com Deivity; Muriel, Douglas, Kanu e Diego; Mikael, Silvano, Clayton e Sodré; Quirino e Dico.