ala do Governo quer prorrogação com valor menor

O Governo Federal está pagando neste ano um Auxílio Emergencial que varia entre R$ 150 e R$ 375. São portanto montantes bem mais baixos do que aqueles que vimos por aqui no ano passado. E, por isso, há muita reclamação em torno desses patamares de pagamentos. Só que uma ala do poder executivo está querendo baixar ainda mais esse repasse.

De acordo com as informações oficiais, o Auxílio Emergencial está chegando ao fim. O que se sabe até aqui é que o programa deverá seguir fazendo pagamentos até este mês de outubro. Só que uma ala do Palácio do Planalto quer aprovar uma nova prorrogação do texto. Caso isso se confirme, o projeto poderia ganhar mais seis meses de duração.

Só que a maioria dos membros do Palácio do Planalto que está defendendo essa prorrogação, também quer que os valores caiam. Na prática, eles estão imaginando que o cenário ideal seria ir diminuindo os gastos com o programa gradativamente. Eles acreditam que esse método seria menos traumático do que tirar tudo de uma vez em novembro.

Esse é um argumento que essa ala está usando para tentar convencer membros do Ministério da Economia a aprovarem essa prorrogação. É que o grupo de pessoas mais ligado ao Ministro Paulo Guedes, acredita que um novo acréscimo de repasses poderia acabar sendo nociva para o futuro das contas públicas no Brasil.

De qualquer forma, é importante sempre lembrar que ainda não há nada de oficial sobre o assunto. Como dito, o que se sabe até aqui é que o projeto vai mesmo acabar em novembro. Há a expectativa de que o Governo faça um anúncio sobre este assunto ainda nesta semana. Agora é esperar para ver.

Novas inscrições?

Nas redes sociais, muita gente está aproveitando o momento para pedir pela abertura de novas inscrições. Pelo que se sabe, o Governo Federal não abre novas vagas para o Auxílio Emergencial há mais de um ano.

Por isso, a possibilidade de uma nova prorrogação fez crescer a ideia de que eles poderiam abrir também novas inscrições. O Governo ainda não confirmou o que acha sobre esse assunto. No entanto, a tendência é que eles não abram novas vagas.

E isso fica claro até mesmo porque uma ala do Planalto quer diminuir o tamanho do Auxílio e não aumentar. Por isso, o mais provável neste momento é que uma possível prorrogação do programa não conte com novas inscrições.

Auxílio Emergencial

Depois de um hiato de três meses sem pagamentos, o Governo federal decidiu retomar os repasses do Auxílio Emergencial ainda em abril deste ano. O plano inicial era fazer essas liberações até julho de 2021.

Só que diante da situação da pandemia do novo coronavírus, eles optaram por prorrogar o benefício por mais três meses. Com isso, os usuários do projeto acabaram ganhando o direito de receber o projeto até outubro.

É por isso que oficialmente se diz que o programa está chegando ao fim. A expectativa é que o Governo Federal anuncie oficialmente a prorrogação e os detalhes da mesma ainda durante esta semana.