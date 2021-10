Alagoano suspeito de estuprar crianças é preso em São Paulo

Um alagoano de 54 anos foi preso na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, após uma operação policial. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. De acordo com a Polícia Civil, o homem estava foragido após ser denunciado de abusar sexualmente de três menores de idade,…

Um alagoano de 54 anos foi preso na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, após uma operação policial. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava foragido após ser denunciado de abusar sexualmente de três menores de idade, na cidade de União dos Palmares, na Zona da Mata de Alagoas.

Entre as vítimas do suspeito estão crianças de 11, 12 e 14 anos, além de adolescente de 17 anos. Ainda segundo a PC, os atos criminosos aconteciam em um motel da cidade.

A Polícia Civil confirmou, que a adolescente de 17 anos, uma das vítimas do suspeito, foi engravidou e informou que o criminoso tentou induzí-la a tomar medicamentos que provocam aborto.

Com a prisão do suspeito em Campinas, a Polícia Civil paulista devem transferí-lo para o Sistema Prisional de Alagoas.