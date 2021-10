Alerta tendência: vestido de botões promete bombar durante o verão

As fashionistas já apontaram o modelito que não sai de seus looks atuais e permanecerá firme e forte durante todo o verão: o vestido de botões. Com um toque esportivo, a peça – seja ela com manga curta ou manga longa – é a queridinha do momento para aqueles que adotam o street style como principal fonte de inspiração. Além de ser estiloso, o vestido com botões é super prático por ser uma peça só e, o melhor de tudo é que há uma grande variedade de cores.