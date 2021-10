Alessandra Negrini abre álbum de viagem e semelhança com filho chama atenção

A atriz Alessandra Negrini, de 51 anos, chocou mais uma vez a internet com a sua beleza exuberante. Ao compartilhar fotos da viagem ao México, os internautas concluíram que a artista poderia se passar como irmã do filho mais velho.

Alessandra visitou o México com o primogênito Antônio, de 24 anos, fruto do seu relacionamento com o ator Murilo Benício, de 50. “Essa viagem com o meu filho está sendo uma alegria para o meu coração. Antonio, você se tornou um homem muito interessante. Te admiro demais”, escreveu a atriz na legenda.

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios e brincadeiras. “Nunca sei se é mãe e filho ou se são irmãos”, comentou uma seguidora. “Ser nora ou madrasta? Eis a questão”, brincou uma fã.