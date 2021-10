Alexandre Frota dispara contra Liziane Gutierrez: ‘Graças a mim ficou famosa’

A primeira eliminada de “A Fazenda 13”, Liziane Gutierrez, se tornou mais famosa após a viralização de um vídeo onde aparecia em uma festa clandestina. Alexandre Frota foi o responsável pela gravação do vídeo que foi replicado milhares de vezes na web.

A modelo afirmou em entrevista ao Splash, que o político “tem aparecido na mídia por falar dela” e que poderá tomar medidas judiciais por comentários sobre sua aparência, mas Frota garante que não é isso que acontece.

“Não fiz críticas. Ela deve estar com paranoia em relação à aparência, o que não me diz respeito. Ela faz da cara dela o que quiser. Que vá para a Justiça e resolvemos lá na frente, não tem problema. Deve estar com vergonha porque foi a primeira eliminada de A Fazenda, e uma pessoa que é eliminada na primeira semana não é engolida pelo público. Nunca falei da aparência dela. Poderia até ter falado, confesso que fiquei até assustado, mas não falei”, disse.

“Ela tinha que me dar 20%. Graças a mim ficou famosa e foi para ‘A Fazenda’. Estava em uma festa clandestina, num momento em que tinha mais de 500 mil pessoas mortas no país, e sem máscara. Se ela estivesse usando máscara, e respeitando, primeiro que não estaria na festa, segundo, se ela estivesse usando máscara, ninguém teria visto a cara dela. Estava em uma festa, 1 hora da manhã, num bairro nobre de São Paulo. A pessoa está toda errada, e ainda quer achar que tem direito”, concluiu.