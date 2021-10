Alexandre Frota: ‘Marisa Monte foi minha namorada e ninguém sabia’

Alexandre Frota dividiu suas intimidades do passado no “Love Treta Podcast”, apresentado por Rafael Cortez, de que já namorou a cantora Marisa Monte.

“Conheci a Marisa Montes há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a ‘Rocky Horror Show’. Ela foi minha namorada, ninguém sabia. Eu falei agora porque você tocou e com o maior respeito. A gente namorou durante um tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na Urca. Ela já cantava muito nessa época e fazia os musicais do Falabella”, relembrou ele durante a entrevista.