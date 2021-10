‘Alma’: livro sobre sentimentos e período pandêmico é lançado neste domingo (30)

O livro ‘Alma’ da autora Emanuela Lopes (@emanuelalopes.corbras) será lançado pela editora Telha, neste domingo (31), às 15h, na Livraria Leitura, piso L2, do Shopping Paralela. O romance é a primeira obra da trilogia Alma, Cura e Vida, que trata da tragédia e da comédia humana do ponto e do contraponto das inconstâncias humanas.

De acordo com a escritora, a trama se desenrola na visceralidade do amor que se escapa, das dores, das ilusões e devaneios de inacabados seres no pedalar da vida, revelando uma mulher forte e decidida a resgatar o marido que, irresponsavelmente, havia descartado.

O livro traz ainda reflexões, poesias, cartas e memórias. “Em Alma, nos divertiremos com as tragédias e comédias dos passos perdidos, com os sentimentos de uma vida compartilhada e com as bênçãos disfarçadas recebidas nesse período pandemônico deste ano pandêmico”, comenta Emanuela.

Lançamento livro Alma de Emanuela Lopes

Onde: Livraria Leitura do Shopping Paralela, piso L2