Almoço de domingo: aprenda a fazer macarrão com molho ao sugo

Já pensou em apostar em um molho diferente para incrementar aquele macarrão do domingo? Na receita prática e fácil da Nestlé, o molho ao sugo é uma aposta para um prato mais saboroso. Com tempo de preparo de 35 minutos e rendimento de 6 porções, a receita promete fazer sucesso com família. Confira:

Ingredientes:

1 colher (sopa) de óleo

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 colher (sopa) de açúcar

8 tomates maduros, sem sementes e picados

1 envelope de tempero pronto

1 colher (chá) de sal

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 xícara (chá) de água fervente

1 pacote de macarrão tipo espaguete



Modo de Preparo: