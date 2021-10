Altos contrata lateral que estava emprestado ao clube e fez parte da campanha do acesso – Futebol Interior

Teresina, PI, 29 (AFI) – Já visando o Planejamento de 2022, o Altos anunciou a contratação do lateral-direito Júlio Ferrari, que estava no Treze-PB. O lateral já estava na equipe ajudou a alcançar o acesso e assinou um pré contrato com o time piauiense nesta sexta-feira.

Faltavam apenas detalhes para fechar o negócio. O presidente Warton Lacerda procurou o jogador recentemente e eles chegaram a um acordo.

TRAJETÓRIA

Ferrari é natural de do Paraná e já passou por diversos clubes ao longo de sua carreira. União-MS, Sertãozinho, Brasília, Ferroviária, São Franciso-PA, Naviraiense e Sobradinho antes de desembarcar no Altos. Ao terminar a Série D, ele não renovou seu contrato com a Manga Mecânica e retornou ao Treze.

CALENDÁRIO CHEIO

Na temporada de 2022, o Altos enfrentará uma maratona de jogos, já que disputará o Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C.