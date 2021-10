Altos encaminha acerto de três atletas para o Fluminense-PI – Futebol Interior

Teresina, PI, 19 (AFI) – O Altos já tem três mudanças confirmadas no seu elenco. Tratam-se do lateral-esquerdo Tiaguinho, o lateral-direito Gean e o goleiro Fábio têm acerto com o Fluminense-PI para a temporada 2022. Eles mudarão de clube antes da virada do calendário.

O clube ainda não confirmou o acordo, mas deve fazer o anúncio oficial nas próximas horas. Os treinos do elenco do técnico Marcelo Vilar estão previstos para começarem dia 8 de novembro.

NOME IMPORTANTE

Thiaguinho pode ser considerado um dos grandes nomes da história do clube. Atuou em 148 partidas e fez parte de uma das épocas mais vitoriosas da história do clube. Por lá, conquistou três títulos estaduais, um acesso à Série C, uma classificação às quartas de final da Copa do Nordeste e duas classificações à segunda fase da Copa do Brasil.

QUESTÕES CONTRATUAIS

O que está impedindo que o negócio se concretize, é a questão dos contratos que ainda estão em vigor. O Fluminense aguarda as rescisões para contar com os atletas a partir de 8 de novembro.

CALENDÁRIO TRICOLOR

Após bater na trave em 2021, o Fluminense busca seu primeiro título estadual. Além disso, o Vaqueiro disputa a Copa do Brasil e Série D pela primeira vez em sua história.