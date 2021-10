América-MG 2 x 1 Fortaleza – Com VAR polêmico, Coelho vence e sonha com a Libertadores – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 30 (AFI) – Num confronto marcado por polêmicas do VAR, o América-MG conquistou importante vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 1, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória saiu apenas aos 38 minutos do segundo tempo com o atacante Felipe Azevedo.

Esta foi a segunda vitória consecutiva do América-MG, que subiu na tabela e aparece em nono lugar, com 38 pontos. São três pontos a menos que o Internacional (6º), com 41 pontos, mas que ainda entrará em campo no domingo. Já o Fortaleza caiu para o quinto lugar, com 48.

CONFIRA OS GOLS DA VITÓRIA DO COELHO!

VAR ROUBA A CENA

O VAR foi o protagonista do primeiro tempo e mexeu com a postura dos dois times em campo. Aos 30 minutos, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti do zagueiro Eduardo Bauermann em cima do atacante Henríquez, porém, revisou o lance no VAR e anulou a penalidade para o Fortaleza.

O lance gerou muita reclamação do time cearense, principalmente porque a arbitragem, com auxilio do VAR, marcou pênalti para o América-MG aos 39, num lance em que a bola bateu na mão de Tinga dentro da área. Ademir, que não tinha nada a ver com a história, cobrou e abriu o placar.

A desvantagem fez o Fortaleza se expor mais em campo e ainda antes do intervalo o time quase empatou. Aos 52, Tinga cabeceou e Matheus Cavichioli defendeu. No rebote, David chegou atrasado e não consegui finalizar, desperdiçando ótima chance.

GOLS E VITÓRIA DO COELHO

No segundo tempo, mais calmo, o Fortaleza voltou trocando passes e em cinco minutos deixou o placar empatado. Henríquez recebeu na entrada da área e deu boa assistência para David, que finalizou forte, sem chances de defesa para Matheus Cavichioli.

Com o placar empatado, o confronto ficou bastante truncado, sobretudo com a forte marcação do América-MG. Tanto é que foram poucas as jogadas criadas no ataque, o que foi acontecer apenas na reta final do jogo.

Aos 31, Marlon chutou de fora da área e Marcelo Boeck defendeu no reflexo. Depois, aos 32, Lucas Lima cruzou da direita e encontrou David, que mandou a bola nas mãos do goleiro americano.

Mais incisivo no ataque, o América-MG chegou ao gol da vitória aos 38 minutos. Fabrício Daniel aproveitou rebote de Marcelo Boeck e cruzou para Felipe Azevedo, mesmo marcado, empurrar para as redes. Depois disso, os cearenses não tiveram mais poder de reação e saíram de campo com a derrota.

PRÓXIMOS JOGOS

O América-MG volta a campo no domingo, dia 7 de novembro, para enfrentar o Atlético-MG, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Enquanto o Fortaleza visitará o Corinthians no sábado, às 17 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).