América-MG 2 x 1 Palmeiras – Coelho vira e acaba com sonho de título do Verdão – Futebol Interior

O Palmeiras perdeu grande oportunidade de diminuir a diferença para o líder Atlético Mineiro ao perder para o América Mineiro por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, na Arena Independência, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A derrota fez o Palmeiras cair para a terceira posição, com 39 pontos, mesma pontuação do Flamengo. O Atlético tem 50. O América, por sua vez, chegou aos 30, na décima posição.

O jogo começou eletrizante, com boas oportunidades de gol de ambos os lados. Rony arriscava para o Palmeiras, enquanto Ademir criou a principal chance do América Mineiro. O meia recebeu pela direito e soltou a bomba. A bola carimbou o travessão do goleiro Jailson.

O Palmeiras, porém, foi mais eficiente e abriu o marcador aos 26 minutos. Rony ganhou de Ricardo Silva, levou para o pé direito e mandou no fundo das redes. Após o gol, o time paulista recuou, o América esboçou uma pressão, mas não conseguiu evitar a derrota parcial.

No segundo tempo, o domínio foi do América, que teve a chance de empatar aos 13 minutos. Patric carimbou Jorge e o árbitro marcou pênalti. Felipe Azevedo foi para a cobrança e mandou no travessão.

Apesar do erro, o time mineiro continuou pressionando e enfim empatou. Aos 27 minutos, Patric recebeu na esquerda e acertou um chute no ângulo de Jailson.

O castigo do Palmeiras veio no fim. Em mais uma jogada de ataque, o árbitro marcou mão de Felipe Melo e sinalizou a marca da cal. Desta vez, Ademir bateu e confirmou o triunfo do time mineiro.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, no sábado, às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). No mesmo dia e horário, o América visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

