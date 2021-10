América-MG acerta com treinador recém demitido de rival do Brasileirão – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 18 (AFI) – Marquinhos Santos não ficou nem um dia desempregado. Poucas horas depois de ser demitido do Juventude, o treinador de 42 anos fechou com o América-MG para a sequência do Brasileirão.

O contrato de Marquinhos Santos com o Coelho vai até maio de 2022, quando está previsto o fim do Campeonato Mineiro. Sua primeira missão, porém, é manter o time na elite nacional.

O América-MG é o 12º colocado, com 32 pontos, quatro a mais que o Juventude, primeiro time da zona de rebaixamento. A estreia de Marquinhos Santos será no próximo sábado, no confronto direto contra o Santos, na Vila Belmiro.

A chegada do ex-treinador do Juventude pegou todo mundo de surpresa, pois o nome mais forte nos bastidores do América-MG era o de Eduardo Barroca.

MAIS SOBRE ELE

Profissional com passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira (Sub-15 e Sub-17), Marquinhos Santos tem passagens por Coritiba, Bahia, Fortaleza, Figueirense, Paysandu, Londrina, São Bento, Chapecoense e Juventude.