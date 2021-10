América-MG busca a reabilitação na estreia de Marquinhos Santos – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 22 (AFI) – O América-MG aposta na estreia do técnico Marquinhos Santos para voltar a vencer no Brasileirão. Neste sábado, o time faz um confronto direto contra o Santos, às 17 horas, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do campeonato.

A troca na comissão técnica, porém, não aconteceu por causa da sequência de três jogos sem vitória. Vagner Mancini aceitou uma proposta do Grêmio na semana passada e deixou o América-MG, que se encontra na 13ª colocação, com 32 pontos.

Escolhido para ser o substituto de Mancini no mesmo dia em que deixou o Juventude, Marquinhos Santos comandou o seu primeiro treinamento como treinador do América-MG na última quarta-feira e aposta no conhecimento que tem do elenco para estrear com o pé direito.

“Vejo que o quanto mais rápido for e entendo que será rápida essa adaptação porque conheço muitos jogadores do elenco e tenho certeza que vai ser uma adaptação rápida”, disse Marquinhos Santos.

O América-MG tem o retorno de uma peça importante. Desfalque nas últimas quatro partidas por conta de um estiramento na posterior da coxa direita, o atacante argentino Mauro Zárate voltou aos treinos nesta semana, foi relacionado e deve ser opção no banco de reservas.

O Coelho deve entrar em campo assim: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Fabrício Daniel.