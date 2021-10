América-MG confirma lesão na tíbia de atacante, que segue como desfalque – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 22 (AFI) – Na manhã desta sexta-feira, o América-MG completou a preparação para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. A equipe americana enfrentará o Santos-SP, neste sábado, às 17h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). O treino teve como foco o trabalho coletivo.

O atacante Berrío, em tratamento no Departamento Médico, foi submetido a diversos exames nos últimos dias. O atleta teve diagnosticada uma inflamação na região da tíbia esquerda, próxima ao joelho, e seguirá sob os cuidados do DM para a recuperação do quadro.

TREINO

Para iniciar o dia, a comissão técnica e os atletas assistiram a vídeos, disponibilizados pelo Departamento de Análise do Clube, sobre as características do adversário e pontuou o que precisa ser aperfeiçoado pela equipe americana.

Na sequência, já em campo, os atletas iniciaram o aquecimento com foco em movimentos de agilidade. Paralelamente, os goleiros realizam exercícios específicos da posição. Logo em seguida, os jogadores realizaram treino tático e de bola parada, ambos em espaço reduzido.

Para encerrar o treinamento, o plantou realizou uma atividade recreativa leve. Após os trabalhos, o time americano almoçou no CT Lanna Drumond e seguiu viagem para Santos (SP).