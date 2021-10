América-MG pode anunciar ex-treinador do Botafogo nesta segunda-feira – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 18 (AFI) – A semana deve começar com novidade no América-MG. A diretoria espera anunciar ainda nesta segunda-feira quem será o treinador para a sequência da temporada e o nome de Eduardo Barroca ganhou força.

Eduardo Barroca, de 39 anos, está sem clube desde o final de setembro, quando deixou o Atlético-GO. A diretoria acredita que seu jeito de pensar futebol é semelhante ao de Vagner Mancini, que na semana passada foi para o Grêmio.

No empate sem gols com o Bahia, no último sábado, na Arena Independência, o América-MG foi comandado interinamente por Diego Giacomini, auxiliar-técnico permanente do clube.

Faltando 11 rodadas para o fim do Brasileirão, o América-MG está na 12ª colocação, com 32 pontos, quatro a mais que o Juventude, que abre a zona de rebaixamento.

A próxima partida do América-MG será no sábado, contra o Santos, que também está perto da zona de rebaixamento. O duelo válido pela 28ª rodada acontecerá na Vila Belmiro.

MAIS SOBRE ELE!

Treinador das categorias de base do Botafogo e do Corinthians, Eduardo Barroca teve sua primeira experiência no profissional em 2019 no Botafogo, onde retornou em 2020. Ele ainda passou por Coritiba, Vitória e Atlético-GO.