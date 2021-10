América-MG x Bahia – Como o Coelho responderá sem Vagner Mancini? – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 15 (AFI) – Sem definir ainda o nome do seu novo treinador – Vagner Mancini foi para o Grêmio -, o América Mineiro fará um duelo direto na luta contra o rebaixamento frente ao Bahia, em jogo marcado para este sábado, às 21h, na Arena Independência, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Com 31 pontos, na 12ª colocação, o América Mineiro está revezando em lutar contra o rebaixamento ou por uma vaga na Sul-Americana. O time não vence há dois jogos e precisa buscar a reabilitação para seguir com ‘gordura’ da degola.

O Bahia, por outro lado, parece estar reagindo na competição, agora, sob o comando de Guto Ferreira. O time tricolor vem de um empate sem gols diante do Palmeiras e aparece na 17ª colocação, com 27 pontos. O Santos, primeiro fora do descenso, tem 28.

COMO VEM O COELHO?

Com Vagner Mancini de saída para o Grêmio, o América terá como treinador interino Diogo Giacomini, que até pouco tempo trabalhava no rival Atlético. Ele não terá para o duelo o atacante Ribamar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

América e Bahia se enfrentam neste sábado

Ribamar vinha iniciando os jogos entre os suplentes, ou seja, sua ausência não acarretará em uma mudança no time titular. A tendência é que Diogo siga a mesma linha de Vagner Mancini. Com isso, é esperado uma equipe bem semelhante daquela que perdeu para o Internacional por 3 a 1.

“Eu acho que a nossa preparação nos treinos vem sendo diferente e o nosso time está mais ambicioso em relação aos nossos objetivos para o ano. Quando entramos para o jogo, nós já sabemos que estamos preparados”, afirmou o zagueiro Eduardo Bauermann.

OLHO NO BAHIA

Do lado do Bahia, Guto Ferreira deverá apostar em um time bem semelhante daquele que parou o Palmeiras. O treinador ainda não contará com Ramírez, Rossi e Marcelo Cirino. O trio não estiveram concentrados no Pituaçu e dificilmente aparecerão entre os convocados.

A grande esperança do Bahia para acabar com a seca de gols é o atacante Gilberto, confirmadíssimo entre os titulares. Guto tem apostado na experiência, até por isso apostou em Danilo Fernandes entre os titulares. Livre do problema que poderia acusar doping, Rodallega deverá ficar novamente como opção no banco.

“Temos outra guerra. A Série A é isso aí. Não tem jogo fácil. É tudo equilibrado, decidido em detalhes. O que a gente precisa, mais do que nunca, é acreditar. E isso os jogadores, cada vez mais, estão acreditando. Estão confiando na qualidade deles, na competência; e, depois, se entregando dentro de campo. Isso começa a fazer a diferença”, falou o treinador.