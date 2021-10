América-MG x Palmeiras – Com a volta da torcida e desfalques nos dois lados, times se enfrentam no Independência – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 5 (AFI) – Vindo de uma excelente sequência invicta de seis jogos, o América-MG recebe o Palmeiras, que não vence a dois nesta quarta-feira. A partida que contará com a volta de 3.086 torcedores no Independência é válida pela 24 rodada do Campeonato Brasileiro e acontece às 21h30.

O time mineiro está na 14.ª posição e soma 27 pontos, quatro a mais que o Bahia, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Verdão, ocupa a vice-liderança com 39 pontos, dez a menos que o líder Atlético-MG.

AMÉRICA-MG

O técnico Vágner Mancini terá o desfalque do atcante Orlando Berrío, ex-Flamengo. Com um edema no joelho, o colombiano ainda não conseguiu engatar uma sequência positiva. Desde que foi regularizado, no dia 2 de agosto, jogou apenas 27 minutos. Além disso, Eduardo, que não jogou contra o Cuiabá, segue como desfalque.

O América-MG ainda entra em campo com uma lista extensa de jogadores pendurados. São eles: Zé Vitor, Eduardo, Zé Ricardo, Ramon, Bruno Nazário, Fabrício Daniel, Carlos Alberto e Ribamar.

O América tem mostrado evolução desde a chegada de Vágner Mancini. Até aqui, sob seu trabalho, são 18 jogos, seis vitórias, oito empates e quatro derrotas, 26 pontos conquistados em 54 possíveis. Isso dá um aproveitamento de 48%.

PALMEIRAS

A equipe de Abel Ferreira finalizou o último treino nesta manhã de terça-feira. Nas atividades, houveram trabalho técnico na primeira parte, no qual aprimorou as transições. Na sequência, houve um exercício em campo reduzido.

Weverton, Gómez e Piquerez estão com as seleções de Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente, para os jogos das Eliminatórias. Portanto, não jogam.

Além dos convocados, há também uma lista de desfalques por conta das lesões. O lateral-esquerdo Victor Luis segue o trabalho de transição física, enquanto Mayke, que passou por cirurgia no joelho, e Marcos Rocha, com lesão muscular, estão fora.