América-RN cai nos pênaltis e CRB despacha o River. Confira os jogos da 3ª fase! – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – Estão definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Nordeste. Na noite desta quinta-feira, o América-RN vacilou e acabou eliminado pelo Moto Club; enquanto o CRB fez valer o fator casa e eliminou o River. O PLACAR FI acompanhou tudo em TEMPO REAL.

América-RN e Moto Club empataram por 1 a 1 no tempo normal, na Arena das Dunas, em Natal (RN). Porém, nos pênaltis o time maranhense levou a melhor e venceu por 5 a 4, dando um banho de água fria no torcedor do Mecão, que mais uma vez vê o clube decepcionar nos seus objetivos da temporada.

Mais à noite, o CRB venceu o River por 2 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O time alagoano não fez uma grande partida, mas contou com noite inspirada de Emerson Negueba, autor dos dois gols e consequentemente da classificação à terceira fase da competição.

Com as classificações de Moto e CRB, foram definidos os confrontos da terceira fase. São estes: CRB x Moto Club; Floresta x Ferroviário; Sousa x ABC; e Vitória x Botafogo-PB.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 2ª FASE: