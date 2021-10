América-RN e Federação Potiguar lamentam emboscada contra Campinense-PB – Futebol Interior

Natal, RN, 11 (AFI) – Tanto a direção do América, como também da Federação Rio-Grandense de Futebol soltaram em suas redes sociais notas de repúdio à agressão covarde sofrida, sábado, pela delegação do Campinense-PB, em Natal (RN).

As reações vieram de todos os lados sobre a emboscada de um grupo de torcedores do América-RN na delegação do Campinense-PB, quando o time voltava para o hotel em Natal (RN) após empatar sem gols pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D.

No próximo fim de semana, os dois times voltam a se enfrentar, desta vez, em Campina Grande (PB). Quem vencer chegará às semifinais e vai garantir o acesso à Série C em 2022.

NOTA DE REPÚDIO DO AMÉRICA-RN

“O América Futebol Clube vem a público manifestar seu total repúdio a atos promovidos por algumas pessoas envolvendo a delegação do Campinense-PB, na noite do último sábado (9), no hotel onde a equipe paraibana estava hospedada.



O clube entende que toda e qualquer rivalidade deve ter como limite o campo de jogo e que fora dele o respeito e a civilidade precisam imperar para segurança de todos e o bem da sociedade.



Práticas como essas, além de estarem em completo desalinho às normas e valores desta instituição, construídos ao longo de uma trajetória de 106 anos, não têm espaço no futebol e nem na sociedade civil.



O América Futebol Clube se solidariza com a delegação do Campinense-PB e lamenta tais ocorrências que não representam o sentimento da nossa torcida nem a hospitalidade do povo Potiguar.“