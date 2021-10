Amigos do Esporte é o grande vencedor do Campeonato Municipal de Futsal da Prefeitura de Penedo

DECOM PMP

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), realizou no Ginásio de Esportes Padre Manoel Vieira a grande final do Campeonato Municipal Amador de Futsal.

O evento realizado na noite de ontem (quinta-feira, 21) contou com a presença de torcedores interessados em assistir o melhor do futsal penedense, acompanhado o jogo que deu o troféu de primeiro lugar ao time Amigos do Esporte, vencedor da partida contra o Borussia por 4 a 1.

Além disso, também presente ao encerramento do Campeonato Municipal Amador de Futsal esteve o time Tabajara Futsal, terceiro colocado da competição sem precisar de disputa na quadra porque seu adversário (Resto do Mundo) informou desistência da disputa para a SMES.

Os três times que fizeram o pódio do campeonato receberam medalhas e troféus. O primeiro e o segundo também ganharam premiação em dinheiro, R$ 2.000,00 para o campeão e R$ 1.000,00 para o segundo colocado.

A premiação foi entregue pelo Prefeito em exercício João Lucas Lins de Queiroz; pelo Secretário Municipal de Esportes Givaldo Vasconcelos; o ex-Secretário Municipal de Cultura Jorge Seixas; o ex-Secretário Municipal de Saúde, Robson Lessa, e o Vereador Irmão João.

O Secretário Givaldo Vasconcelos parabenizou a todos que fizeram parte deste campeonato, ao tempo que convidou os presentes a acompanharem os jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo que estão sendo realizados no Estádio Alfredo Leahy.

Premiações

Foram premiados além do campeão, vice e o terceiro lugar, o melhor goleiro do Municipal de Futsal 2021, Cloel Lima Júnior (Amigos do Esporte) e o artilheiro do campeonato, Cleiton de Souza Santos, da equipe Tabajara Futsal.

Antes da partida final, as duplas Ruan BH/Adrian Júnior e Pedro Henrique/Yuri Raimundinho entram na quadra para um jogo de X2, modalidade muito disputada em diversas localidades de Penedo.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte fotógrafo Decom PMP

Vídeo: Ricardo Alves – Imagens e edição