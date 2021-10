Ana Clara abre o jogo sobre solteirice: ‘Ninguém à altura’

Ana Clara abriu o jogo sobre a vida de solteira. A apresentadora, conhecida pelas entrevistas do BBB, disse que permanece sem assumir um relacionamento por não achar “ninguém à altura”.

“Sim, solteira. Minha vida amorosa está ótima, mas prefiro concentrar minha atenção no meu trabalho. Hoje não vejo ninguém que seja uma pessoa em potencial que possa dividir essa atenção que preciso dar para mim e para o meu trabalho. Não apareceu ninguém que estivesse à altura para competir com esse tempo”, disse em entrevista para a Vam Magazine.

A ex-BBB também falou sobre como lida com os comentários negativos dos haters. “Hoje em dia já aprendi a lidar com todos os benefícios e os malefícios da internet e da vida pública. Tento sempre ignorar o que me faz mal, e não levar pra mim. Escuto sempre as críticas que ajudam a evoluir, respeito as opiniões, mas as ofensas, desrespeito bloqueio, ignoro!”, finalizou.