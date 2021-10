Ana Paula Padrão abre jogo sobre não ser mãe: ‘A vida sem filhos não é uma vida vazia’

A apresentadora, que é casada com Gustavo Diament (50), compartilhou uma foto do seu rosto e escreveu na legenda sobre não ser mãe.

“Hoje é Dia das Crianças e não há crianças em casa. Eu não tive filhos. E, acredite em mim, a vida sem filhos não é uma vida vazia”, começou. “Até pensei em engravidar tempos atrás quando a idade soou o alerta agora ou nunca! Algumas tentativas fracassadas me fizeram, no entanto, compreender que eu estava inventando uma frustração que não existia antes”.

“Eu não fui uma adolescente que sempre sonhou com uma casa repleta de filhos. No início da fase adulta também não pensei muito sobre o assunto. Diziam: uma hora o desejo chega! Não chegou. No entanto, o contexto de uma relação estável e o prazo final estabelecido pela natureza me fizeram tentar. Quando desisti da história foi até com sensação de alívio”, confessou a jornalista.