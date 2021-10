Ana Vilela desabafa sobre depressão após sucesso: ‘Dias e dias de luta’

Ana Vilela desabafou sobre sua relação com a fama após o sucesso de “Trem Bala”. “Faz mais de um ano e seis meses que trato a depressão. São dias e dias de luta”, disse em entrevista para o portal UOL.

“Foi assustador o processo de virar famosa de uma hora para outra. Hoje vejo que a fama não me agrada, o que me agrada é o fato de as pessoas reconhecerem meu trabalho. Comecei a sofrer de ansiedade logo no início da carreira, me assustava com as cobranças de ser famosa; eu não precisava só tocar uma música, tinha que ser atriz, modelo, ter uma vida feliz na internet”, revelou.

“Acho que minha depressão piorou porque, antes da pandemia, eu podia ter mais contato com os fãs, vivia escutando histórias positivas, de pessoas que mudaram de vida por causa da música etc. Com o isolamento, o único canal de contato com o público virou a internet e – se na internet – as pessoas têm coragem de falar mal até da Beyoncé, quem dirá da Ana Vilela?”, contou.

A cantora ainda falou sobre os ataques que recebe na internet. “O que mais me machuca é essa cultura de ódio que está disseminada na internet. Parece que querem machucar uns aos outros, esquecem que todo mundo erra, todo mundo falha, querem cancelar as pessoas por qualquer coisa, inventam fake news”, finalizou.