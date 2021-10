Andrea Beltrão volta às novelas após 20 anos; veja antes e depois

Conhecida principalmente por seus papéis nas comédias “A Grande família” e “Tapa e Beijos”, Andrea Beltrão está pronta para o desafio de voltar às novelas após 20 anos. A última trama em que a atriz participou foi “As Filhas da Mãe” de 2001, onde interpretou Tatiana.

Duas décadas depois, ela completa o elenco de “Um Lugar Ao Sol”, primeira novela totalmente inédita na TV Globo desde o início da pandemia do coronavírus.

“Sou fã da Lícia (autora da trama), conheço ela do Tablado [famosa escola de teatro do Rio de Janeiro]. A novela é maravilhosa. É uma personagem incrível e um assunto que me interessa”, disse a atriz em entrevista ao Gshow.

Na nova novela das 21h, Andrea será Rebeca, uma ex-modelo irmã de Bárbara (Alinne Moraes). Confira o antes e depois da atriz nas novelas em 2001 e 2021: