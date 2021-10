Andressa Urach abre o jogo após polêmicas: ‘Estou fazendo tratamento psiquiátrico’

Andresa Urach abriu o jogo com seus seguidores no último domingo (17). A ex-peoa falou sobre como está a relação com o marido após as diversas polêmicas e revelou fazer tratamento psiquiátrico.

A modelo iniciou o bate papo agradecendo Thiago Lopes pelo apoio em seus cursos de estética.

“Para falar a verdade, quando a gente casou, eu não queria trabalhar, queria ficar dependendo somente dele. E ele disse que não, que eu tinha que ser independente, ele que começou a me incentivar a fazer os cursos. E quero me especializar em todas as áreas, até porque eu pretendo abrir meu salão de beleza”, disse.

Após o polêmico rompimento que terminou com polícia em uma casa de shows adultos, a eterna vice-Miss Bumbum disse que a fase conturbada foi importante para o casal.

“Acho que foi importante a gente passar por essa fase difícil para entender o que a gente quer da vida e lutar pela nossa família. Fiquei muito feliz por ele lutar por mim, porque eu já tinha casado anteriormente com o pai do Arthur e não tinha dado certo. Então, não acreditava mais no amor quando conheci meu marido. Eu me apaixonei por ele, sou apaixonada, amo ele”, revelou.

Urach também falou sobre a Síndrome de Borderline, que revelou ter recentemente. “Quando a gente terminou, foi bem difícil, porque eu estava passando por aquelas crises, por causa do meu problema de saúde, o Borderline. Estou fazendo tratamento psiquiátrico com a ajuda de psicólogos, tomando minhas medicações certinhas. E com fé em Jesus”, disse.

“Eu recém tinha saído de uma internação psiquiátrica por causa das crises do Borderline, porque estava há muito tempo sem medicação. Não estava nem conseguindo orar de tanta coisa ruim que aconteceram nos últimos anos. Eu estava quase desistindo”, completou.